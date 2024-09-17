Бородина назвала любимые бренды одежды

Телеведущая Ксения Бородина назвала Miu Miu и Prada любимыми брендами одежды

Российская телеведущая Ксения Бородина в шоу Ne Shopping назвала любимые бренды одежды. Соответствующий фрагмент программы доступен на YouTube.

Так, 41-летняя знаменитость рассказала, что в настоящий момент предпочитает вещи и аксессуары итальянской марки Miu Miu. «Это классика», — отметила Бородина.

Кроме того, телезвезда выделила голливудский люксовый бренд Chrome Hearts, а также Prada.

В феврале Бородина снялась на отдыхе в дорогостоящей вещи. Тогда телеведущая поделилась снимками, на которых продемонстрировала фигуру в слитном купальнике из ассортимента французского бренда Dior почти за 100 тысяч рублей.