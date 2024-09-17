Бородина рассказала о роскошном подарке для младшей дочери

Телеведущая Ксения Бородина рассказала о сумке Prada для младшей дочери Теоны

Российская телеведущая Ксения Бородина рассказала в шоу Ne Shopping о роскошном подарке для младшей дочери Теоны. Соответствующий фрагмент программы доступен на YouTube.

По словам телезвезды, Теона любит ходить по магазинам. Так, в семь лет она стала обладательницей сумки из ассортимента итальянской марки Prada.

«Просто надо, закрыв ей глаза, проходить мимо бутиков, потому что этот человек хочет все и всегда. (...) Мы приехали в Европу, поели устриц вкусных, улиток. Я вышла вся довольная и счастливая, а она знает, как разводить. Вот ее мужу сильно повезет! Мы заскочили в Prada, и Тея говорит: "Мама, эта сумка… Я тебя умоляю!"» — рассказала Бородина и добавила, что в списке любимых модных марок у Теоны присутствуют Diesel, Nike, Prada и Zara.

В феврале Бородина похвасталась перед подписчиками носками за 40 тысяч рублей.