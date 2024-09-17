Разработано новое лечение болезни Альцгеймера

Разработано нацеленное на тау-белки лечение болезни Альцгеймера

Ученые из Лаборатории молекулярной биологии Медицинского исследовательского совета (MRC LMB) и Британского института исследований деменции (UK DRI) при Кембриджском университете разработали новые методы лечения, которые избирательно удаляют агрегированные тау-белки, связанные с болезнью Альцгеймера, улучшая здоровье мышей. Исследование было опубликовано в журналах Cell и Science.

Существует два основных белка, которые неправильно сворачиваются и накапливаются в виде агрегатов в мозге людей, страдающих болезнью Альцгеймера: тау-белки и бета-амилоид. Амилоидные агрегаты образуются в пространствах между клетками мозга, где на них нацелены терапевтические антитела, такие как леканемаб. Напротив, тау-белки в основном формируются внутри нервных клеток, хотя агрегаты могут распространяться от клетки к клетке, что тесно связано со снижением когнитивных функций по мере прогрессирования заболевания.

Метод лечения основан на белке TRIM21, который разрушает только агрегированные тау-белки, оставляя здоровые тау-белки нетронутыми. Это не просто предотвращает образование новых агрегатов, но и устраняют те, что уже существуют внутри клеток. Такой подход помогает бороться с предполагаемой причиной прогрессирования нейродегенеративных заболеваний.

Ученые разработали две новые терапии, названные RING-nanobody и RING-Bait. Первая комбинирует миниатюрное антитело (тау-связывающее нанотело) с TRIM21, а вторая использует копию тау-белка в качестве приманки для других тау-белков, которые агрегируется с ним. Это активирует TRIM21 для полного разрушения агрегатов.

На животных моделях исследователи продемонстрировали значительное снижение количества агрегированного тау в мозге мышей после введения препарата с помощью аденоассоциированного вируса AAV. Прогрессирование симптомов нейродегенерации у мышей замедлилось, а двигательная функция животных улучшилась, что подтвердило эффективность подхода.

Ученые предупреждают, что методы лечения требуют дальнейших разработок перед клиническими испытаниями на людях. Основная задача заключается в создании безопасного и эффективного способа доставки терапевтических средств по всему человеческому мозгу, однако текущие успехи открывают перспективы для лечения других нейродегенеративных заболеваний.