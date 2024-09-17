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10:31, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Бывшего телеведущего спасли после передозировки наркотиков и арестовали

Бывшего ведущего О'Кифа спасли врачи после передозировки наркотиков

Фото: Ryan Pierse / Getty Images for GQ Australia

Бывшего известного австралийского телеведущего Эндрю О'Кифа спасли от передозировки наркотиков и арестовали, так как он нарушил условия освобождения под залог. Об этом сообщает австралийское издание 9news.

В полиции Сиднея сообщили, что в субботу, 14 сентября, врачи оказали помощь О'Кифу и доставили его в больницу. Предположительно, у него случилась передозировка запрещенными веществами.

В понедельник, 16 сентября, правоохранители обыскали машину бывшего ведущего и обнаружили в ней запрещенные вещества. Их отправили на экспертизу. Сообщалось, что О'Кифа задержали, предъявив ему обвинение в хранении наркотиков и нарушении условий освобождения под залог.

Впервые ведущего задержали 28 июля. По по данным следствия, ведущий проник в дом и угрожал его жильцам, находясь при этом под воздействием запрещенных веществ. Тогда О'Кифа выпустили под залог.

В 2022 году ведущий признавался в хранении запрещенных веществ. В 2021 году он был осужден за домашнее насилие и приговорен к 12 и 18 месяцам исправительных работ.

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