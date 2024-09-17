Ученые разрушили защиту раковых опухолей

Science: разработан метод разрушения раковых опухолей

Шведские ученые разработали метод перепрограммирования раковых клеток для разрушения опухолевого защитного барьера, что помогает иммунной системе уничтожать дефектные ткани. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Science.

Причина, по которой иммунная система не может справиться с некоторыми видами рака, заключается в том, что опухоли создают защитный барьер, препятствующий Т-клеткам. В новом исследовании ученые предложили подход, позволяющий разрушить этот барьер и дать Т-клеткам доступ к опухолям.

Метод включает перепрограммирование опухолевых клеток в клетки cDC1 — тип иммунных клеток, которые способны разрушать защитный барьер вокруг опухоли. Для этого исследователи использовали три фактора транскрипции, чтобы преобразовать клетки в cDC1, и транспортировали их с помощью вирусного вектора непосредственно к опухоли.

Первичные тесты проводились на опухолевых клетках в чашке Петри, а затем на мышах. Результаты показали, что обработанные опухолевые клетки размножались медленнее, чем необработанные, что свидетельствовало об эффективности метода.

Во втором эксперименте вместе с перепрограммированными клетками мышам также вводили иммунотерапевтические препараты, что полностью останавливало рост опухолей. Более того, лечение приводило к увеличению количества Т-клеток памяти, которые защищали мышей от повторного возникновения опухолей.

Исследователи протестировали метод на клетках человека в лабораторных условиях и подтвердили его работоспособность. Они планируют продолжить исследования и начать клинические испытания, надеясь, что этот метод станет прорывом в лечении рака.