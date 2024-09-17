Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:23, 18 сентября 2024Наука и техника

Ученые разрушили защиту раковых опухолей

Science: разработан метод разрушения раковых опухолей

Фото: Lucas Vasques / Unsplash

Шведские ученые разработали метод перепрограммирования раковых клеток для разрушения опухолевого защитного барьера, что помогает иммунной системе уничтожать дефектные ткани. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Science.

Причина, по которой иммунная система не может справиться с некоторыми видами рака, заключается в том, что опухоли создают защитный барьер, препятствующий Т-клеткам. В новом исследовании ученые предложили подход, позволяющий разрушить этот барьер и дать Т-клеткам доступ к опухолям.

Метод включает перепрограммирование опухолевых клеток в клетки cDC1 — тип иммунных клеток, которые способны разрушать защитный барьер вокруг опухоли. Для этого исследователи использовали три фактора транскрипции, чтобы преобразовать клетки в cDC1, и транспортировали их с помощью вирусного вектора непосредственно к опухоли.

Первичные тесты проводились на опухолевых клетках в чашке Петри, а затем на мышах. Результаты показали, что обработанные опухолевые клетки размножались медленнее, чем необработанные, что свидетельствовало об эффективности метода.

Во втором эксперименте вместе с перепрограммированными клетками мышам также вводили иммунотерапевтические препараты, что полностью останавливало рост опухолей. Более того, лечение приводило к увеличению количества Т-клеток памяти, которые защищали мышей от повторного возникновения опухолей.

Исследователи протестировали метод на клетках человека в лабораторных условиях и подтвердили его работоспособность. Они планируют продолжить исследования и начать клинические испытания, надеясь, что этот метод станет прорывом в лечении рака.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

      Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

      Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

      Google избежала огромного штрафа

      Стало известно о попытке подельника экс-замглавы Минобороны России обмануть следователей

      Познер прокомментировал сообщения о возвращении на Первый канал

      Глава МИД Венгрии решил посетить Киргизию

      Директор OceanGate обвинил владельца компании в крушении батискафа Titan

      Российскому бойцу СВО пришлось доказывать прохождение службы на фронте ради выплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше