«Чайка-камикадзе» погнула винт российского самолета с пассажирами

Пассажирский самолет «Авроры» сел в Южно-Сахалинске с погнутым винтом

Пассажирский самолет российской авиакомпании столкнулся с птицей при посадке и получил повреждения. Подробности сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла на рейсе турбовинтового Bombardier из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск 15 сентября. «Сахалинская чайка-камикадзе атаковала самолет "Авроры", погнув лопасть винта», — написали авторы канала, добавив, что инцидент произошел при заходе лайнера на посадку на высоте около 90 метров.

Тем не менее самолет, на борту которого было 73 пассажира и четыре члена экипажа, сел благополучно. На послеполетном осмотре части крыльев и туловища птицы нашли на лопастях винта, стойках шасси и воздухозаборнике двигателя, а также на взлетно-посадочной полосе.

Поврежденный лайнер временно отстранили от полетов. Проводится расследование авиаинцидента.

Другой российский самолет, летевший из Москвы в Минводы, экстренно сел в Волгограде 17 сентября. Причиной стало плохое самочувствие пассажира.