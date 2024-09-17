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10:36, 17 сентября 2024Путешествия

Пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в российском городе

Российский пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в Волгограде

Фото: Alex Desanshe / Shutterstock / Fotodom

Пассажирский самолет российской авиакомпании экстренно сменил курс и совершил вынужденную посадку в другом городе. Об этом сообщает ТАСС.

Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, который вылетел из Москвы в 7:05 17 сентября и следовал в Минеральные Воды. Рейс перенаправили в Волгоград.

По данным источника, самолет сел на другом аэродроме из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Около 10 утра агентство со ссылкой на пресс-секретаря волгоградского аэропорта Анастасию Голодову уточнило, что борт вылетел в Минводы.

Тем временем в столичном аэропорту Внуково рейс самолета Turkish Airlines в Турцию задержали на 19 часов. Причиной стала поломка воздушного судна.

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      Мария Борисова
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