Вылет самолета с россиянами в Турцию задержали на 19 часов из-за поломки

«Крыша ТурДома»: вылет самолета Turkish Airlines с россиянами в Турцию задержали

Вылет самолета Turkish Airlines с россиянами на борту в Турцию задержали на 19 часов из-за поломки. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Известно, что борт должен был вылететь из московского аэропорта Внуково в Бодрум в 2:15 во вторник, 17 сентября. Теперь же его обещают отправить в страну назначения в 21:45. Уточняется, что некоторые путешественники разъехались по домам в ожидании перелета.

Предполагается, что поломка произошла в Турции. Вылет самолета оттуда и вовсе был отменен.

Ранее самолет российской авиакомпании Smartavia прочесал хвостом землю при посадке в аэропорту Сочи. Такое происходит в случае, если при посадке пилот берет руль высоты на себя и задирает нос лайнера.