«Черных» наркологов задержали из-за смерти пациентов от капельниц. Они кололи психотропные препараты для снятия ломки

В Красноярском крае задержали 9 человек после смерти людей от капельниц

В Красноярске задержаны девять медиков, которые незаконно оказывали медицинские услуги по лечению пациентов, страдающих наркоманией и алкоголизмом. В результате их действий погибли три человека. По данным следователей, «черные» наркологи ставили капельницы на дому.

Пациентам ставили капельницы с сильнодействующими препаратами

Как сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия, предварительно удалось установить, что задержанные медики оказывали незаконные услуги на дому за вознаграждение. Они выводили из абстинентного синдрома (один из симптомов алкогольной или наркотической зависимости, появляющийся, когда пациент трезвеет — прим. «Ленты.ру») алкоголиков и наркоманов.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пациентам вводили растворы, содержащие сильнодействующие и психотропные вещества, а также лекарственные препараты. Перед этим медики не проводили диагностику, нарушая правила оказания медицинской помощи, а подобные манипуляции проводились даже с теми, кто находился в критическом состоянии и нуждался в неотложной помощи.

Следователи изъяли коробки с иероглифами

Следователи опубликовали видео задержания подозреваемых, а также кадры обысков в их квартирах. На них заметно, что как минимум один фигурант дела отказался открывать дверь добровольно — ее пришлось вскрывать с помощью кувалды.

В ходе обысков были изъяты медицинские препараты и интересующая следствие документация. Судя по снимкам СК, на некоторых коробках заметны только иероглифы. В настоящее время устанавливаются другие участники организованной группы, а также пациенты, пострадавшие от их деятельности.

Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.