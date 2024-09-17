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14:22, 17 сентября 2024Экономика

Токаев предложил Германии добывать редкоземельные металлы в Казахстане

Глава Казахстана Токаев пригласил компании ФРГ добывать редкоземельные металлы

Фото: Press Service of the President of Kazakhstan / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане пригласил немецкие компании провести в республике геологоразведку и добывать редкоземельные металлы. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев предложил наладить сотрудничество по принципу «сырье в обмен на технологии» с первичной и вторичной обработкой руд. По его словам, Астана намерена предоставлять инвесторам из ФРГ благоприятные условия.

Также глава Казахстана во время саммита глав государств Средней Азии выступил за рост товарооборота между странами и выразил готовность нарастить экспорт в Германию по ста товарным позициям на сумму 850 миллионов долларов. Он поддержал идею о создании экономического совета, который мог бы увеличить приток немецких инвестиций.

Казахстан поставляет в Германию нефть по нефтепроводу «Дружба», проходящему по территории России и Белоруссии. Берлин договорился о поставках в 2022 году, когда отказался от закупок российского сырья.

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      Платон Щукин
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