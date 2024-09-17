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13:30, 17 сентября 2024Бывший СССР

Токаев поддержал идею создания совета по привлечению денег Германии в Среднюю Азию

Президент Казахстана Токаев поддержал идею о создании совета с Германией

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею о создании экономического совета, который мог бы увеличить приток немецких инвестиций в виде денег. Об этом сообщает пресс-служба главы республики в своем Telegram-канале.

Токаев добавил, что совет может быть «надежной переговорной площадкой стран Средней Азии и Германии». Он выделил ряд сфер «от инфраструктуры и энергетики до технологий и инноваций» для дальнейшего сотрудничества между странами бывшего СССР и Германией.

Глава Казахстана сделал заявление во время саммита глав государств Средней Азии (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан), канцлера Германии Олафа Шольца и топ-менеджеров немецкого бизнеса в Астане.

Олаф Шольц находится в Казахстане в рамках большого турне по Средней Азии. 15 сентября он посетил Узбекистан, а на следующий день прибыл в Казахстан, где подписал с президентом Токаевым ряд соглашений.

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      Сергей Болиев
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