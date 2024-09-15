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18:19, 15 сентября 2024Бывший СССР

Шольц приехал в Узбекистан

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом

Фото: Uzbekistan's Presidential Press Office / AP

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Шавката Мирзиеева.

По данным ведомства, визит германского канцлера продлится два дня. Он намерен обсудить с руководством среднеазиатской страны вопросы многопланового сотрудничества.

Уточняется также, что Мирзиеев лично встретил Шольца на площади Регистан в центре Самарканда.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц выступил против предоставления Украине права наносить дальнобойные удары по российской территории западными ракетами. Он заверил, что будет придерживаться этой позиции вне зависимости от решения стран-партнеров, включая Великобританию и Францию.

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      Алевтина Запольская
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