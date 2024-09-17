Домохозяек призвали засыпать в унитаз стиральный порошок

Стиральный порошок оказался эффективным средством для чистки унитаза

Стиральный порошок поможет очистить санузел не менее эффективно, чем специальная бытовая химия. Засыпать это средство в унитаз призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

По словам специалистов, порошок прекрасно удаляет любые загрязнения — он справляется даже с известковым налетом и ржавчиной. Так получится очистить сантехнику до блеска. «Просто насыпьте порошок в унитаз и через несколько часов почистите его ершиком», — посоветовали эксперты.

До этого домохозяйкам порекомендовали посыпать на поверхность унитаза пять столовых ложек соли и оставить на несколько часов. Также можно использовать лимонную кислоту. Для этого потребуется убрать воду из колена унитаза и влить раствор из двух чайных ложек кислоты и 200 миллилитров горячей воды.

Еще один способ — средство из уксуса и соды. Понадобится залить унитаз стаканом уксуса, а затем посыпать пищевой содой. К чистке можно приступать сразу, а остатки следует смыть водой.