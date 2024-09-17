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18:42, 17 сентября 2024Ценности

Елизавета Боярская снялась без макияжа после смены имиджа

38-летняя актриса Елизавета Боярская снялась без макияжа после смены имиджа

Фото: @lizavetabo

Российская актриса Елизавета Боярская снялась без макияжа после смены имиджа. Фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость предстала перед камерой в полный рост с букетом цветов в руках в одном из помещений Большого драматического театра в Санкт-Петербурге. Она позировала в укороченной черной куртке, белой футболке и расклешенных джинсах.

В то же время артистка примерила кроссовки и взяла с собой несколько сумок. Также звезда продемонстрировала укороченные осветленные волосы и лицо без косметики.

Ранее в сентябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова кардинально сменила имидж на фоне развода с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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      Алина Гостева
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