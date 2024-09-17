Еще два дела о коррупции в сфере дорожного строительства возбуждены в российском регионе

Под Челябинском завели еще два дела о коррупции в сфере дорожного строительства

Под Челябинском следствие возбудило еще два уголовных дела о коррупции в сфере дорожного строительства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Дела возбудили по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

По информации следствия, в период с июля 2022 года по август 2023 экс-начальник отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» получил взятку в размере не менее 600 тысяч рублей за покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ на объекте капитального ремонта автомобильной дороги Кунашак-Усть-Багаряк. Этот факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

По данным правоохранителей, сейчас обвиняемые находятся под стражей.

20 марта суд в Челябинске арестовал начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ «Челябинскавтодор» Артема Степанова. Его задержали 19 марта на рабочем месте. По данным следствия, в период с ноября 2022 по август 2023 года Степанов получил в качестве взятки телефон стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также 200 тысяч рублей от одного из подчиненных. За это фигурант закрепил подчиненного за объектом капитального ремонта автодороги в селе Кирса.

