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14:11, 20 марта 2024Силовые структуры

Задержанного ФСБ начальника отдела «Челябинскавтодора» отправили в СИЗО

Задержанного ФСБ за взятку начальника отдела «Челябинскавтодора» арестовали

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тракторозаводской районный суд Челябинска арестовал начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ «Челябинскавтодор» Артема Степанова по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Степанов пробудет под стражей два месяца, до 19 мая. Он подозревается в преступлении по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, с ноября 2022 по август 2023 года Степанов получил в качестве взятки телефон стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также 200 тысяч рублей от одного из подчиненных. За это фигурант закрепил подчиненного за объектом капитального ремонта автодороги в селе Кирса. Преступление выявили сотрудники челябинского управления ФСБ. 19 марта они провели обыски в «Челябинскавтодоре» и задержали Степанова на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд приговорил экс-сотрудника ДПС к 10 годам колонии за взятки.

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