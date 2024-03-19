Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:20, 19 марта 2024Силовые структуры

Бывший силовик несколько лет брал взятки и отправился в колонию на 10 лет

В Иркутской области суд приговорил экс-сотрудника ДПС к 10 годам за взятки

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

В Иркутской области суд приговорил бывшего инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС) к 10 годам колонии общего режима за взяточничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину также оштрафовали на полтора миллиона рублей. Его признали виновным в девяти эпизодах по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Осужденный свою вину не признал.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год подсудимый неоднократно получал взятки в размере от пяти до 10 тысяч рублей от водителей, которые не хотели, чтобы на них составляли протоколы об административном правонарушении, в том числе за вождение автомобиля в состоянии опьянения, управление транспортным средством в отсутствие водительского удостоверения либо необходимой категории.

В какой-то момент осужденный получил более 110 тысяч рублей от местного предпринимателя за беспрепятственный проезд машин, груженных лесом.

Ранее Центральный районный суд Калининграда вынес приговор двоим бывшим сотрудникам полиции за хищение изъятых сигарет общей стоимостью 85 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер комментатор Василий Уткин

      Россиянкам перечислили визуально старящие стрижки

      Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

      Девочка стала есть стекло и дерево из-за странной болезни

      Стали известны подробности состояния Василия Уткина незадолго до смерти

      Ливанов назвал Пугачеву «пузырем на поверхности воды»

      Поплавская заявила о стыде за актера Назарова

      Мировые цены на нефть выросли до максимума

      Мужчина надругался над российской школьницей

      В Белом доме назвали причину потери позиций ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше