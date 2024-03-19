Бывший силовик несколько лет брал взятки и отправился в колонию на 10 лет

В Иркутской области суд приговорил экс-сотрудника ДПС к 10 годам за взятки

В Иркутской области суд приговорил бывшего инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС) к 10 годам колонии общего режима за взяточничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину также оштрафовали на полтора миллиона рублей. Его признали виновным в девяти эпизодах по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Осужденный свою вину не признал.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год подсудимый неоднократно получал взятки в размере от пяти до 10 тысяч рублей от водителей, которые не хотели, чтобы на них составляли протоколы об административном правонарушении, в том числе за вождение автомобиля в состоянии опьянения, управление транспортным средством в отсутствие водительского удостоверения либо необходимой категории.

В какой-то момент осужденный получил более 110 тысяч рублей от местного предпринимателя за беспрепятственный проезд машин, груженных лесом.

Ранее Центральный районный суд Калининграда вынес приговор двоим бывшим сотрудникам полиции за хищение изъятых сигарет общей стоимостью 85 миллионов рублей.

