Эстонского профессора лишили почетного статуса из-за участия в ПМЭФ

Вуз в Таллине лишил профессора Мюллерсона почетного статуса из-за участия в ПМЭФ

Сенат Таллинского университета лишил профессора Рейна Мюллерсона почетного статуса из-за участия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) этим летом. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что совет учебного заведения счел неприемлемым сотрудничество Мюллерсона с Россией. Ректор Тыну Вийк отметил, что руководство университета уважает принцип академической свободы и не наказывает за политические взгляды. При этом, по его словам, принятые учебным заведением решения и соглашения должны уважаться. Вийк заявил, что профессор проигнорировал решение вуза о сотрудничестве с российскими университетами.

Ранее сообщалось, что в Эстонии власти угрожают принудительным закрытием Эстонской православной церкви Московского патриархата, если она откажется разорвать связи с Россией.