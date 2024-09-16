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01:06, 16 сентября 2024Мир

В Эстонии пригрозили принудительно закрыть православную церковь

«Известия»: в Эстонии призвали закрыть ЭПЦ при отказе разорвать связи с Москвой

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Эстонии власти угрожают принудительным закрытием Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), если она откажется разорвать связи с Россией. Об этом написали «Известия».

Кроме того, власти страны требуют, чтобы ЭПЦ «добровольно» растворилась в местной православной церкви, меньшей и подчиняющейся Константинопольскому патриархату.

«Если ситуация не изменится и церковь не придет к независимости, государству для обеспечения безопасности придется пойти на крайние меры, которыми может стать принудительное закрытие церкви. Однако это не значит, что православие в Эстонии будет запрещено», — подчеркнул высокопоставленный сотрудник МВД Райво Кюйт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон о фактическом запрете канонической УПЦ способен привести к расколу общества и острому религиозному конфликту.

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      Марина Совина
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