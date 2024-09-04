В МИД предсказали гражданскую войну на Украине из-за запрета УПЦ

Захарова: запрет УПЦ на Украине может привести к гражданской войне

Закон о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) может привести к расколу общества и острому религиозному конфликту. Гражданскую войну на Украине предсказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Сознательное игнорирование интересов миллионов жителей Украины может привести к возникновению вражды на религиозной почве открытого характера, (...) привести к настоящему гражданскому противостоянию», — заявила дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций 24 августа. Согласно тексту документа, религиозным общинам в стране дается девять месяцев переходного срока, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

Ранее обеспокоенность из-за закона о запрете УПЦ на Украине выразили в ООН. По словам представителя Управления Верховного комиссара по правам человека Равины Шамдассани, такая норма может не соответствовать международным стандартам в сфере защиты религиозных свобод.