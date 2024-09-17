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06:30, 17 сентября 2024Наука и техника

Обнаружен новый вид древней рыбы

Nature Communications: обнаружен новый вид латимерии

Фото: Bruce Henderson / Wikimedia Commons

Международная группа ученых обнаружили новую окаменелость латимерии или целаканты — древней рыбы, которая существует до сих пор и является живым ископаемым. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, демонстрируют ранее неизвестное влияние геологических процессов на эволюцию.

Останки латимерии были найдены в формации Гого в округе Гуниянди на севере Западной Австралии и относятся к девонскому периоду (от 359 до 419 миллионов лет назад). Этот новый вид, названный Ngamugawi wirngarri, отличается хорошей сохранностью, что позволило подробно изучить его анатомию.

Методы исследования включали цифровую 3D-реконструкцию черепа нового вида. Это позволило исследователям детализировать морфологические особенности латимерии и сопоставить их с другими ископаемыми находками. Анализ палеонтологических данных о сотнях видов латимерий также помог определить факторы, влиявшие на их эволюцию.

Результаты показали, что наибольшее влияние на эволюцию латимерий оказывала тектоническая активность, а не такие факторы, как температура океана или уровень кислорода. В периоды активных тектонических движений вероятность появления новых видов латимерий была значительно выше. Это связано с изменениями в среде обитания, вызванными сейсмической активностью.

В ходе анализа ученые также выяснили, что современные латимерии, такие как Latimeria chalumnae и Latimeria menadoensis, сохраняют общие черты с древними видами, но все же демонстрируют определенные отличия в ДНК и пропорциях тела. Таким образом, несмотря на медленную эволюцию, эти рыбы продолжают изменяться.

Латимерии характеризуются наличием лопастеперых плавников, которые напоминают конечности четвероногих. Предполагается, что они эволюционно близки переходному звену между рыбами и сухопутными животными. Древнейшим известным окаменелостям целакантов насчитывается более 410 миллионов лет. Около 250 миллионов лет назад латимерии стали более разнообразными.

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      Александр Еникеев
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