Гардеробщик пожаловался на агрессивность театралов

«Лента.ру»: капельдинер рассказал о вызове полиции в театр

Работающий в московском театре гардеробщик по имени Илья рассказал о мошеннических схемах и агрессивности зрителей. На поведение отдельных театралов он пожаловался «Ленте.ру».

Илья решил найти подработку на втором курсе университета. По словам юноши, она была нужна ему не как источник заработка, а как возможность потратить лишнюю энергию на что-то полезное. О работе капельдинера Илья узнал от своего друга. Так он и стал гардеробщиком во МХАТ имени М. Горького.

Одна из обязанностей капельдинера — проверять билеты на входе. Илья рассказал, что из-за распространившихся махинаций с Пушкинской картой это не так просто, как кажется. Кто-то намеренно обманывает билетеров, а кто-то становится жертвой мошенников, покупая билеты по объявлениям в интернете. В любом случае, как объясняет Илья, таких людей пускать в театр нельзя, что часто становится причиной скандалов и вызова полиции.

Гардеробщик отметил, что однажды какой-то недовольный посетитель, которого не пустили на спектакль, караулил работника у входа в театр. «К счастью, все закончилось благополучно и никто не пострадал», — успокоил он.

Ранее работавшая в казино в 2000-е годы Катерина из Нижнего Новгорода рассказала «Ленте.ру», как проигравшие игроки угрожали крупье. Они бросали в работников казино фишки и железные пепельницы с окурками, могли унижать и оскорблять, некоторые в качестве предупреждения даже выкладывали на стол пистолеты.

