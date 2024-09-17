Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:03, 17 сентября 2024Из жизни

Гардеробщик пожаловался на агрессивность театралов

«Лента.ру»: капельдинер рассказал о вызове полиции в театр

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Работающий в московском театре гардеробщик по имени Илья рассказал о мошеннических схемах и агрессивности зрителей. На поведение отдельных театралов он пожаловался «Ленте.ру».

Илья решил найти подработку на втором курсе университета. По словам юноши, она была нужна ему не как источник заработка, а как возможность потратить лишнюю энергию на что-то полезное. О работе капельдинера Илья узнал от своего друга. Так он и стал гардеробщиком во МХАТ имени М. Горького.

Одна из обязанностей капельдинера — проверять билеты на входе. Илья рассказал, что из-за распространившихся махинаций с Пушкинской картой это не так просто, как кажется. Кто-то намеренно обманывает билетеров, а кто-то становится жертвой мошенников, покупая билеты по объявлениям в интернете. В любом случае, как объясняет Илья, таких людей пускать в театр нельзя, что часто становится причиной скандалов и вызова полиции.

Материалы по теме:
«Стекло в первый раз съел на дне рождения друга» Как живет 19-летний фокусник, зарабатывающий сотни тысяч рублей в месяц?
«Стекло в первый раз съел на дне рождения друга»Как живет 19-летний фокусник, зарабатывающий сотни тысяч рублей в месяц?
29 апреля 2024
«Приходилось вызывать полицию» Московский гардеробщик — о корпоративах в театре, обмане зрителей и агрессивных театралах
«Приходилось вызывать полицию»Московский гардеробщик — о корпоративах в театре, обмане зрителей и агрессивных театралах
Сегодня
«Пепельницы летали над головами» Бывший крупье о работе в провинциальном казино в нулевые, бандитах и игорных секретах
«Пепельницы летали над головами»Бывший крупье о работе в провинциальном казино в нулевые, бандитах и игорных секретах
20 августа 2024

Гардеробщик отметил, что однажды какой-то недовольный посетитель, которого не пустили на спектакль, караулил работника у входа в театр. «К счастью, все закончилось благополучно и никто не пострадал», — успокоил он.

Ранее работавшая в казино в 2000-е годы Катерина из Нижнего Новгорода рассказала «Ленте.ру», как проигравшие игроки угрожали крупье. Они бросали в работников казино фишки и железные пепельницы с окурками, могли унижать и оскорблять, некоторые в качестве предупреждения даже выкладывали на стол пистолеты.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Суджи попросили Путина и Зеленского скорее открыть гуманитарный коридор. Что сказали об этом в Кремле?

      Москвичей оповестили о наступлении первых заморозков

      Дело против бывшего адвоката Пашаева возбудили по заявлению Блиновского

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

      ВСУ пять раз за сутки попытались прорвать границу в Курской области

      Дочь Оззи Осборна призналась в получении наркотиков от врачей в детстве

      Детский омбудсмен раскрыла состояние пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Брат назвал бывшего адвоката Пашаева хорошим человеком

      Гардеробщик пожаловался на агрессивность театралов

      Раскрыты выгодные даты для отдыха в Турции в бархатный сезон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше