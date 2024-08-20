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11:01, 20 августа 2024Из жизни

Работавшая в казино россиянка рассказала об угрозах проигравших игроков

«Лента.ру»: бывший крупье рассказала, как угрожали игроки пистолетом

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Работавшая в казино в 2000-е годы Катерина из Нижнего Новгорода рассказала, как проигравшие игроки угрожали крупье. Об особенностях своей профессии она дала интервью «Ленте.ру».

Бывший крупье подчеркнула, что казино всегда нанимало усиленную охрану. Игрокам нужно было выпустить агрессию после проигрыша, и они обращали свой гнев на того, кто был ближе всего, — крупье. Как рассказывает Катерина, в них бросали фишки и железные пепельницы с окурками. Кто-то мог их унижать и оскорблять. «Были и те, кто выкладывал пистолеты на столы, угрожали. Однако обычно оружием не пользовались. Люди не дураки, знали, что под камерами», — отметила она.

По слова Катерины, охрана старалась все пресекать. Если крупье сталкивался с серьезными угрозами, его могли сопроводить до дома, чтобы игрок за ним не проследил. Как объясняет женщина, особо агрессивным клиентам запрещали приходить в казино, но для тех, кто регулярно проигрывал игорному заведению крупные суммы, делали исключения. С ними проводили беседы и требовали извиниться перед крупье. Катерина вспомнила, что провинившиеся игроки могли подарить сотруднику казино конфеты или цветы.

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Нижегородка отметила, что драки с крупье были редкостью, потому что игрокам было сложно дотянуться до них из-за стола. Она призналась, что за все годы работы ни разу не испытывала настоящий страх, несмотря на все, что происходило в казино. «В 20 лет я как-то легко к такому относилась и мало чего боялась», — объяснила она.

Ранее иллюзионист из Москвы рассказал «Ленте.ру» о своих самых опасных трюках, в частности о поедании лезвий. «Лезвия я учился есть сначала затупленными. Сейчас уже умею, но до сих пор режусь ими. Это нормально: слишком острые», — отметил он.

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      Юлия Юткина
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