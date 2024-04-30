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13:11, 30 апреля 2024Забота о себе

Иллюзионист рассказал об опыте поедания стекла и лезвий

Фокусник Доц: лезвия я есть умею, но до сих пор ими режусь

Фото: Taras Verkhovynets / Shutterstock / Fotodom

Некоторые фокусы страшно учиться делать даже иллюзионистам, рассказал фокусник Семен Доц. В беседе с «Лентой.ру» 19-летний артист рассказал об опыте поедания стекла и лезвий и других пугающих его самого трюках.

По словам Доца, однажды он пытался научиться есть сигареты, два раза обжег рот и бросил фокус. «Топ самых страшных фокусов для меня — пробивание руки, поедание стекла и поедание лезвий. Когда разучиваешь что-то подобное, логическое понимание не работает, здравомыслие отключается», — сказал он. Доц также привел пример: когда он учился пробивать руку, то даже не знал, что может попасть по нерву и лишиться подвижности в конечности.

Стекло, добавил Доц, он в первый раз съел на дне рождения друга, осмелев после дозы спиртного. Тогда его организм не был готов к подобному испытанию, юный фокусник был уверен, что прорезал себе пищевод и даже успел попрощаться с матерью. «Лезвия я учился есть сначала затупленными. Сейчас уже умею, но до сих пор режусь ими. Это нормально: слишком острые», — делится он.

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      Александра Лисица
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