В черепе 35-летнего мужчины из Вьетнама врачи обнаружили палочки для еды

Вьетнамские врачи обнаружили палочки для еды в черепе 35-летнего мужчины, который жаловался на сильные головные боли и потерю зрения. Об этом случае сообщил Daily Mail.

Издание отмечает, что в больницу города Донгхой во Вьетнаме обратился местный житель, который пять месяцев страдал от необъяснимых головных болей и потери зрения. Чтобы понять причину симптомов, врачи сделали рентгеновские снимки и обнаружили, что в черепной коробке мужчины находятся палочки для еды, которые попали туда через носовую полость. Инородные предметы и травма спровоцировали у пациента развитие пневмоцефалии, при которой внутри черепа скапливается воздух.

Сначала мужчина не смог объяснить медикам, как палочки попали в его голову, но позже вспомнил, что пять месяцев назад участвовал в драке, во время которой его ударили по лицу острым предметом. По его словам, в тот день он обратился к врачам, но его отпустили домой.

Сообщается, что врачи удалили палочки из черепа пациента и смогли стабилизировать его состояние.

Ранее сообщалось, что в черепе 38-летнего аргентинца врачи обнаружили пулю, которая попала в мозг, но не нанесла критического урона. После операции мужчина признался, что на него напали грабители, но он не заметил, что в него стреляли.