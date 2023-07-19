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20:07, 19 июля 2023Забота о себе

У мужчины с жалобами на головную боль нашли пулю в черепе

Newsweek: врачи готовятся извлечь пулю из черепа 38-летнего аргентинца

Фото: Jay Rembert / Unsplash

У 38-летнего аргентинца, который пришел в больницу с жалобой на головную боль, врачи нашли в черепе пулю. Об этом сообщает Newsweek.

Издание отмечает, что мужчина подвергся нападению грабителей в городе Ла-Плата, после чего обратился в больницу с сильной головной болью. В момент нападения он не слышал выстрела и полагал, что злоумышленники только избили его. Однако, осмотрев пациента, врачи выяснили, что в пострадавшего стреляли. При этом пуля попала ему в голову, но не повредила важные участки мозга и костную ткань.

По данным издания, мужчина находится в больнице. Медики готовят его к операции, во время которой намерены извлечь пулю из черепа, не навредив мозгу.

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    Екатерина Улитина
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