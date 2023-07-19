У мужчины с жалобами на головную боль нашли пулю в черепе

Newsweek: врачи готовятся извлечь пулю из черепа 38-летнего аргентинца

У 38-летнего аргентинца, который пришел в больницу с жалобой на головную боль, врачи нашли в черепе пулю. Об этом сообщает Newsweek.

Издание отмечает, что мужчина подвергся нападению грабителей в городе Ла-Плата, после чего обратился в больницу с сильной головной болью. В момент нападения он не слышал выстрела и полагал, что злоумышленники только избили его. Однако, осмотрев пациента, врачи выяснили, что в пострадавшего стреляли. При этом пуля попала ему в голову, но не повредила важные участки мозга и костную ткань.

По данным издания, мужчина находится в больнице. Медики готовят его к операции, во время которой намерены извлечь пулю из черепа, не навредив мозгу.

Ранее сообщалось, что пожилой женщине удалось выжить после нападения 700 пчел, поселившихся в стенах ее дома. Женщина осталась жива — ее спасла кофта с длинными рукавами и брюки.