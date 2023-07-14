Пожилая женщина выжила после 700 укусов пчел

Пожилая американка выжила после 700 укусов пчел, поселившихся в стенах ее дома

Рой пчел, поселившийся в стенах дома, атаковал пожилую женщину. Об этом сообщает Daily Mirror.

74-летняя американка Линда Бриггс попала на видео в тот момент, когда пчелы набросились на нее прямо у крыльца ее дома в Калифорнии. На записи женщина беспомощно стоит на подъездной дорожке, трет лицо и отмахивается от насекомых полотенцем. Через несколько секунд боль от укусов становится слишком сильной и она падает на тротуар. Сосед, снимавший Бриггс, попытался помочь пострадавшей, но его тоже атаковали пчелы.

На место происшествия вскоре прибыли пожарные и отогнали насекомых при помощи воды и пены, которые они распылили на площадке перед домом Бриггс. Бриггс оказали необходимую медицинскую помощь и извлекли из ее тела более 700 жал.

Женщина осталась жива — ее спасла кофта с длинными рукавами и брюки. Однако ее лицо, шея и руки оказались усеяны укусами. Бриггс подчеркнула, что ей повезло выжить, в отдельных случаях такие атаки пчел приводят к летальному исходу.

Позднее городские службы выяснили, что пчелы жили в стенах дома Бриггс. Размер скрытого улья оценили примерно в сто тысяч особей. При этом доктора считают, что в случае повторной атаки пожилая американка может пострадать куда серьезнее.

Местные жители и семья Бриггс уже начали кампанию по сбору средств, чтобы помочь женщине избавиться от пчел. Процедура по удалению улья и ремонту дома обойдется примерно в 25 тысяч долларов (примерно 2,3 миллиона рублей). У Бриггс нет таких средств, поскольку она живет одна, имеет скромный доход и хронические проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в Шотландии рой пчел захватил бар в центре города, после чего владельцам пришлось его временно закрыть. Повара, бармены и официанты были вынуждены эвакуироваться через заднюю дверь.