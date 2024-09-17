Гардеробщик развеял миф о привилегированности работников и актеров театра

«Лента.ру»: капельдинер развеял миф о доступности билетов в театр для актеров

Капельдинер из Москвы назвал один из самых популярных вопросов, которые ему задают, узнав о работе в театре. Ответом на него он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Илья устроился гардеробщиком во МХАТ им.ени М. Горького на втором курсе университета. Как объяснил юноша, ему нужны были не столько деньги, сколько возможность выплеснуть куда-то лишнюю энергию.

По словам Ильи, заблуждений о театральных работниках существует не так много. Единственное, во что верят его знакомые, — то, что его должность обеспечивает ему доступность билетов в театр. «Нет, я не могу достать ни бесплатные билеты, ни билеты со скидками — ничего. Зачастую этого не могут даже актеры», — развеял он миф о привилегированности служащих театра.

При этом Илье как капельдинеру удалось посмотреть много постановок во время работы. Он признался, что поначалу это давалось ему нелегко, поскольку он никогда особо не увлекался театром.

Ранее переехавшая из Москвы в США россиянка Дарья развеяла распространенный стереотип об американцах. Она рассказала «Ленте.ру», что их повседневная вежливость не фальшива.

