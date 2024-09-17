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10:27, 17 сентября 2024Россия

Генерал рассказал о «подводных камнях» наступления Российской армии в Курской области

Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще располагают резервами, которые могут быть переброшены к Курской области. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в беседе к журналистом издания «Чита.ру». Видеозапись опубликована в Telegram-канале офицера.

Генерал отказался дать прогноз о продолжительности российского контрнаступления, указав, что многое зависит от действий противника. «Здесь много подводных камней», — пояснил он, говоря о ситуации на указанном направлении.

Количество резервов ВСУ Гурулев оценил как «приличное». В этой связи генерал призвал не проявлять спешки и дать российским бойцам выполнять свою работу. «Идет сегодня успешно операция, и слава Богу», — сказал он.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении десяти населенных пунктов за два дня боев в Курской области. Также военное ведомство опубликовало карту, на которой были отражены соответствующие изменения на линии боевого соприкосновения.

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      Алан Босиков
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