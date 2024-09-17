Глава МАГАТЭ заявил о готовности поддержать Казахстан в строительстве АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о готовности поддержать Казахстан в строительстве АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово поддержать Казахстан во время референдума по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС), который пройдет 6 октября. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его цитирует Минэнерго республики в Telegram.

«МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в этот важный период, обеспечивая программы безопасности, защиты и международного доверия», — сказал он.

Кроме того, Гросси отметил ключевую роль Казахстана в глобальных усилиях по развитию ядерной энергетики. По его словам, инициативы страны по безопасности в этой сфере вносят неоценимый вклад в развитие отрасли. Глава МАГАТЭ также упомянул многолетнее сотрудничество Казахстана с организацией.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал дату проведения референдума по вопросу строительства АЭС. Он подчеркнул, что эта тема находится в общественной повестке уже год. Как сообщалось, в Казахстане нет ни одной действующей станции.