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10:09, 17 сентября 2024Бывший СССР

Глава МАГАТЭ заявил о готовности поддержать Казахстан в строительстве АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о готовности поддержать Казахстан в строительстве АЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Essi Lehto / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово поддержать Казахстан во время референдума по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС), который пройдет 6 октября. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его цитирует Минэнерго республики в Telegram.

«МАГАТЭ готово поддержать Казахстан в этот важный период, обеспечивая программы безопасности, защиты и международного доверия», — сказал он.

Кроме того, Гросси отметил ключевую роль Казахстана в глобальных усилиях по развитию ядерной энергетики. По его словам, инициативы страны по безопасности в этой сфере вносят неоценимый вклад в развитие отрасли. Глава МАГАТЭ также упомянул многолетнее сотрудничество Казахстана с организацией.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал дату проведения референдума по вопросу строительства АЭС. Он подчеркнул, что эта тема находится в общественной повестке уже год. Как сообщалось, в Казахстане нет ни одной действующей станции.

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      Кристина Есикова
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