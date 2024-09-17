Глава МИД Индии раскрыл позицию его страны по конфликту на Украине

Джайшанкар: Индия — одна из стран, способных говорить и с Россией, и с Украиной

Индия является одной из немногих стран мира, способных вести диалог и с Россией, и с Украиной. Об этом индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар заявил в ходе интервью телеканалу Times Now.

«Сейчас мы одна из немногих стран, которые могут говорить с двумя этими правительствами, двумя странами, в это очень трудное время», — сказал он.

Джайшанкар назвал визиты в Москву и Киев самыми важными шагами, которые предпринял премьер-министр страны Нарендра Моди после начала его третьего срока на посту главы Индии.

Ранее Субраманьям Джайшанкар заявил, что премьер Индии Нарендра Моди хочет сделать все от него зависящее, чтобы конфликт на Украине, наконец, завершился. По словам дипломата, Дели стремится к «миру, свободному от конфликтов».