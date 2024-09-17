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15:46, 17 сентября 2024Мир

Глава МИД Индии раскрыл позицию его страны по конфликту на Украине

Джайшанкар: Индия — одна из стран, способных говорить и с Россией, и с Украиной

Фото: Tomohiro Ohsumi / Pool / Reuters

Индия является одной из немногих стран мира, способных вести диалог и с Россией, и с Украиной. Об этом индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар заявил в ходе интервью телеканалу Times Now.

«Сейчас мы одна из немногих стран, которые могут говорить с двумя этими правительствами, двумя странами, в это очень трудное время», — сказал он.

Джайшанкар назвал визиты в Москву и Киев самыми важными шагами, которые предпринял премьер-министр страны Нарендра Моди после начала его третьего срока на посту главы Индии.

Ранее Субраманьям Джайшанкар заявил, что премьер Индии Нарендра Моди хочет сделать все от него зависящее, чтобы конфликт на Украине, наконец, завершился. По словам дипломата, Дели стремится к «миру, свободному от конфликтов».

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      Виктория Кондратьева
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