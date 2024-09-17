Премьер Индии захотел «помочь, чем сможет» ради прекращения конфликта на Украине

Премьер Индии Моди захотел помочь, чтобы положить конец конфликту на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди хочет сделать все от него зависящее, чтобы конфликт на Украине, наконец, завершился. С таким заявлением в интервью телеканалу NDTV выступил глава индийского министерства иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

«На Украине война продолжается», — сказал дипломат, добавив, что «цель премьер-министра Моди — помочь всем, чем он может, чтобы положить ей конец».

По словам Джайшанкара, Дели стремится к «миру, свободному от конфликтов».

Ранее советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Кумар Довал рассказал президенту России Владимиру Путину детали переговоров Моди с украинским лидером Владимиром Зеленским.