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23:02, 17 сентября 2024Из жизни

Голландская принцесса начнет получать миллионное пособие

Голландская принцесса начнет оставлять себе пособие в размере € 1,6 млн

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Голландская принцесса Амалия с 2025 года начнет ежегодно получать из казны пособие в размере 1,6 миллиона евро. Об этом сообщает агентство ANP.

Уточняется, что эта сумма предусмотрена в бюджете Министерства по общим вопросам Нидерландов на личные расходы принцессы — она стоит первой в списке престолонаследников королевства.

Ранее стала известна зарплата, которую в 2023 году получил наследник британского престола принц Уильям. Согласно финансовому отчет, опубликованному герцогством Корнуолл, Уильям получил 23,6 миллиона фунтов стерлингов (2,6 миллиарда рублей).

Из этой суммы финансировались его личные расходы, а также расходы его супруги Кейт Миддлтон и троих детей — принцессы Шарлотты и принцев Джорджа и Луи.

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      Юлия Мискевич
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