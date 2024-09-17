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08:35, 17 сентября 2024Бывший СССР

Городской совет Сум заявил об отключениях всех объектов водоканала

Городской совет Сум: все объекты водоканала были обесточены после ударов

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Все объекты водоканала города Сумы были обесточены после авиаударов. Об этом заявила Сумская городская администрация, ее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

«В связи с авиационным ударом 17 сентября в 01:10 обесточены все объекты водоканала. Осуществлен переход на аварийно-резервное питание», — указано в сообщении горсовета.

Отмечается, что система водоотведения функционирует, а вода подается в дома с пониженным давлением.

Ночью на 17 сентября в Киеве и ряде областей Украины, включая Сумскую, Черниговскую, Черкасскую и Полтавскую, объявляли воздушную тревогу. Сигнал был объявлен в украинской столице в 0:32 по московскому времени.

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      Валентин Карант
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