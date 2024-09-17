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01:24, 17 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Утверждается, что сигнал воздушной тревоги был объявлен в украинской столице в 0:32 по московскому времени. Также сигнал звучит на территории Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областей.

До этого Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине. Очевидцы рассказали о нескольких взрывах в Конотопе Сумской области — в городе пропало электричество.

Ранее стало известно, что энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины были повреждены из-за взрывов. В результате были отключены линии электропередачи, обесточены подстанции, а также выключалось оборудование и нарушалось железнодорожное сообщение.

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      Артём Верейкин
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