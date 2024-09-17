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19:24, 17 сентября 2024Путешествия

Грузовик с едой снес нос пассажирского самолета и попал на видео

Aviation24.be: грузовик с едой снес нос самолета Air Canada в аэропорту Монреаля

В аэропорту Монреаля грузовик, развозивший бортовое питание, столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании Air Canada и снес ему носовую часть. Инцидент попал на видео, которое публикует портал Aviation24.be.

Уточняется, что Airbus A330 готовился к вылету в Касабланку, Марокко. На размещенных в сети кадрах видно, как грузовой автомобиль с едой на большой скорости въезжает в припаркованный лайнер, оставляя на нем существенные повреждения. По данным источника, авиакомпания заменила поврежденный самолет резервным бортом.

В апреле аналогичная ситуация произошла в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Грузовик с едой въехал в двигатель Airbus A350 и застрял под ним, рейс пришлось отменить.

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      Алина Черненко
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