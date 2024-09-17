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13:42, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о приводящей к раку распространенной болезни

Врач Елена Малышева заявила, что хламидиоз может вызывать рак

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили россиян о распространенной болезни, приводящей к раку. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что хламидиоз может вызывать онкологическое заболевание. «[Хламидиоз] вызывает хроническое воспаление, вследствие этого клетки постоянно меняются, и из-за этого возникают раковые клетки», — объяснил Продеус.

Терапевт добавила, что хламидиоз — это одно из самых распространенных инфекционных заболеваний. По словам Малышевой, инфекция передается половым путем. Продеус назвал первыми признаками болезни зуд, жжение и боль в области влагалища.

Ранее Малышева и Продеус в программе «Жить здорово!» перечислили эффективные способы выявить рак яичек у мужчин на ранней стадии. В частности, врачи рассказали, что признаком болезни является положительный результат теста на беременность.

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      Олег Давыдов
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