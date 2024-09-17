Инстасамка похвасталась часами за миллион рублей

24-летняя рэперша Инстасамка похвасталась часами Cartier за миллион рублей

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, похвасталась роскошным аксессуаром за миллион рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница снялась на летней веранде кафе, продемонстрировав на камеру часы французского бренда Cartier. На официальном сайте марки стоимость данного изделия со стальным корпусом и 44 бриллиантами составляет 10,5 тысячи евро (примерно один миллион рублей).

Кроме того, знаменитость надела укороченную спортивную кофту и облегающие брюки. Также она уложила волосы в пучок, оставив локон у лица, и добавила к образу солнцезащитные очки и кольца с прозрачными камнями.

В августе Инстасамка опубликовала фото ягодиц, которое высмеяли в сети со словами «что-то нечеловеческое».