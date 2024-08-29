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19:38, 29 августа 2024Ценности

Инстасамку высмеяли в сети за фото ягодиц со словами «что-то нечеловеческое»

Фото: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, опубликовала фото ягодиц и была высмеяна в сети со словами «что-то нечеловеческое». Соответствующий пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница разместила снимок, на котором продемонстрировала частично обнаженные ягодицы в желтых плавках. На кадре видно, что звезда нанесла на тело крем. «Не забывайте использовать СПФ и кто тут мамочка», — написала она.

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Пользователей сети возмутили неестественные формы знаменитости, о чем они написали в комментариях под постом. «Как будто антиреклама пластического хирурга», «Как это страшно. Как будто нечеловеческое что-то», «Это уродливо», «Ей что, правда это нравится?», «Как же вас испортили», «Это что, опухоль?», «Господи, зачем?» — восклицали они.

Ранее в августе Инстасамка обнажила ягодицы на пляже. Исполнительница предстала на размещенном снимке спиной к камере, продемонстрировав стройную фигуру.

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      Екатерина Ештокина
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