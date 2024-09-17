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18:20, 17 сентября 2024Россия

Из-за атаки ВСУ на территории российского предприятия начался пожар

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали села Новая Таволжанка и Новое

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар на территории одного из местных предприятий. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В результате прилета боеприпаса произошло возгорание склада на территории производственного объекта. Пожарные расчеты выехали на место», — написал он.

Кроме того, в селе Новое Волоконовского района украинский беспилотник атаковал пустой припаркованный автомобиль. Машина оказалась повреждена.

По данным властей, пострадавших в обоих случаях нет. Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ на сельскохозяйственное предприятие в селе Зиборовка Шебекинского городского округа. Там оказалось повреждено газовое оборудование. Еще одно предприятие попало под удар в селе Петровка Белгородского района — беспилотник повредил здание.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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