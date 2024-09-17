Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 17 сентября 2024Россия

ВСУ атаковали предприятия в российском регионе

ВСУ атаковали предприятия в Белгородской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали предприятия в российском регионе — речь идет о Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в селе Зиборовка Шебекинского городского округа снаряд прилетел на территорию сельхозпредприятия — в результате оказалось повреждено газовое оборудование.

Еще одно сельхозпредприятие ВСУ атаковали в селе Петровка Белгородского района — беспилотник повредил здание. Кроме того, в этом же населенном пункте еще один дрон атаковал социальный объект — в нем выбиты окна и посечен фасад.

«По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — заключил Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Утром в понедельник, 16 сентября, ВСУ обстреляли Белгород. По последним данным, пострадали 10 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Чрезвычайно враждебная обстановка». В России объяснили увеличение численности армии и оценили необходимость мобилизации

      Звезда «Эмили в Париже» рассказала о любимом наряде в сериале

      В США заявили о самом сложном и опасном комплексе угроз за последние 40 лет

      Следователи опросят сослуживцев бывшего адвоката Пашаева по уголовному делу

      У принца Гарри остался только один близкий друг

      Минобрнауки раскрыло подробности о напавшем на школу в Челябинске ученике

      Адвокат рассказал о последствиях задержания Пашаева для семьи Блиновских

      На Украине назначили зампредседателя ГСЧС

      В США два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе

      Появились кадры с места крушения вертолета с золотодобытчиками в Приамурье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше