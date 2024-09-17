ВСУ атаковали предприятия в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали предприятия в российском регионе — речь идет о Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в селе Зиборовка Шебекинского городского округа снаряд прилетел на территорию сельхозпредприятия — в результате оказалось повреждено газовое оборудование.

Еще одно сельхозпредприятие ВСУ атаковали в селе Петровка Белгородского района — беспилотник повредил здание. Кроме того, в этом же населенном пункте еще один дрон атаковал социальный объект — в нем выбиты окна и посечен фасад.

«По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — заключил Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Утром в понедельник, 16 сентября, ВСУ обстреляли Белгород. По последним данным, пострадали 10 человек.

