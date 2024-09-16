Власти сообщили о росте числа пострадавших при обстреле Белгородской области

Белгородский глава Гладков: число пострадавших при обстреле выросло до 10

Число пострадавших при обстреле Белгородской области утром 16 сентября выросло. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела пострадали восемь человек. Власти объявляли, что одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у остальных — ранения средней степени тяжести.

С учетом обновления информации от губернатора, число пострадавших выросло до 10. «В поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик (...) От предложения госпитализировать мальчика его родители отказались. В городскую больницу №2 Белгорода самостоятельно обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки», — рассказал о пострадавших чиновник.