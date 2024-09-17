Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:03, 17 сентября 2024Экономика

Жителей ряда регионов России предупредили о резком похолодании

Синоптик Вильфанд: в течение недели на Урале и в Сибири резко похолодает

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ближайшие дни жителей нескольких российских регионов ожидает резкое похолодание. Таким прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, с четверга, 19 сентября, температура ощутимо понизится на Урале, в Свердловской области. Столбики термометров опустятся с нынешних 16-20 градусов до 14-15 градусов. В то же время ночи потеплеют, избавив местных жителей от резких перепадов температуры в течение суток. Если сейчас по ночам в городе фиксируется плюс 4-5 градусов, а по области — до минус 5, то с середины недели воздух прогреется до 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление в уральском регионе, как отмечает метеоролог, в течение недели упадет на 20 и более миллиметров ртутного столба, что усилит облачность.

Кроме того, существенно похолодает в Сибири. Столбики термометров задержатся на отметке в 16-18 градусов. Таким образом, температурный фон окажется на 2-4 градуса ниже климатической нормы, подчеркнул Вильфанд. Ночью воздух остынет до 0 градусов.

Ранее о резком похолодании предупредили и москвичей. По прогнозам столичного метеобюро и центра погоды «Фобос», летняя жара закончится в городе в воскресенье, 22 сентября, после чего температура значительно упадет. С 27 сентября жители мегаполиса почувствуют первые заморозки.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали, с какой суммы нужно платить налог на вклад. Сколько вкладчиков попадет под сбор?

      Мужчина раскрыл измену возлюбленной благодаря одной случайности

      Раскрыта сумма вознаграждения экс-адвокату Пашаеву от Блиновского

      Жителей ряда регионов России предупредили о резком похолодании

      В США испытали самоходный миномет NEMO

      Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских

      Минздрав привел новые данные о состоянии пострадавших при нападении на школу в Челябинске

      Верховный суд отказался рассматривать жалобу Максима Галкина

      В США заявили о превращении Трампа в мишень

      В Сирии раскрыли действия ВСУ по подготовке местных террористов для войны с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше