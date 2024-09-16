Москвичей предупредили о скором похолодании

Синоптик Позднякова: в Москве наступила последняя неделя летнего тепла

В Москве наступила последняя неделя летнего тепла — к выходным температура воздуха в столичном регионе начнет падать. О скором похолодании предупредила главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова, передает телеканал 360.

«Все-таки это последняя неделя летнего тепла. В Москве минимальная температура где-то в пределах плюс 11-13 градусов. А вот дневная температура около плюс 25, то есть это скорее августовские показатели», — отметила синоптик.

С четверга, 19 сентября, начнут меняться антициклоны и направление воздушного потока. Ветер станет северо-западным, а значит, на улице ощутимо похолодает — особенно ночью. К концу недели минимальная температура опустится до плюс 7-12 градусов, а днем воздух прогреется не сильнее, чем до плюс 15-20 градусов.

«Все-таки для середины сентября это тоже очень хорошо», — подчеркнула Позднякова. До последних пяти дней сентября дожди не ожидаются — раньше этого срока сохранится высокая пожароопасность, заключила синоптик.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что климатическое лето в Москве продлилось 130 дней. При этом норма составляет 99 суток — с 26 мая по 1 сентября включительно, указал синоптик.