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13:05, 17 сентября 2024Экономика

Китайский автоконцерн получил контроль над предприятием Mercedes-Benz

Bloomberg: автоконцерн BYD получил контроль над заводом Mercedes-Benz в Китае

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Автопроизводитель BYD получил контроль над заводом Mercedes-Benz в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Китайский автопроизводитель получил контроль над совместным предприятием на фоне того, как все большее число иностранных автопроизводителей сокращают свое присутствие на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Автоконцерн выкупил оставшиеся 10 процентов акций в компании, созданной для продвижения бренда электромобилей премиум-класса Denza. Предприятие было основано BYD и Mercedes в 2011 году, каждая из которых владела по 50 процентов акций. Однако из-за низких продаж немецкая компания сократила долю уже в 2021 году.

После пересмотра стратегии в 2022-м Denza обрела новую популярность благодаря своим роскошным микроавтобусам people mover, а в 2023 году минивэн D9 стал бестселлером в своей категории.

В Евросоюзе обсуждают введение пошлин на поставки китайских электромобилей, которые, как ожидается, начнут действовать с ноября. Окончательное голосование по проекту должно пройти в скором времени. Принятые ставки будут установлены в дополнение к существующим десятипроцентным пошлинам, с которыми в настоящее время сталкиваются экспортеры из КНР. Для BYD дополнительная пошлина составит 17 процентов (ранее — 17,4 процента), для Geely — 19,3 процента (ранее — 19,9 процента), для SAIC 36,3 процента (ранее — 37,6 процента).

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