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12:54, 17 сентября 2024Экономика

Китаю предсказали экономические потрясения

AF: американские банкиры не верят в быстрое восстановление китайской экономики

Фото: Jason Lee / Reuters

Goldman Sachs и Citibank решили снизить прогнозы по росту экономики Китая, а крупнейшая брокерская компания Японии и вовсе предсказала КНР экономические потрясения. Об этом сообщило издание Asia Finance (AF).

Аналитики из Goldman Sachs и Citigroup ранее предполагали, что в 2024 году КНР покажет рост в 4,8-4,9 процента. Однако после того как стало понятно, что китайская экономика восстанавливается медленно и нуждается в дополнительных стимулах для поддержки потребительского спроса, прогноз был понижен до 4,7 процента.

Отмечается, что в августе объем промышленного производства в Китае вырос на 4,5 процента. В июле этот показатель достигал 5,1 процента. Таким образом, в последний месяц лета рост оказался самым медленным с марта. Похожая ситуация с розничными продажами, которые в августе выросли на 2,1 процента, хотя в июле речь шла о 2,7 процента.

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В Citigroup полагают, что в 2025 году ВВП КНР вырастет всего на 4,2 процента вместо 4,5 процента, на которые рассчитывал этот банк раньше.

В свою очередь, в Nomura констатировали, что рост инвестиций в инфраструктуру заметно замедлился. Наблюдаются масштабные сокращения заработных плат в финансовом секторе. Кроме того, объемы строительства новых домов сократились до самых низких (с лета 2023 года) уровней.

«Экономике Китая потенциально грозит вторая волна потрясений», — считают аналитики Nomura, подразумевая, что первая волна была вызвана пандемией.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая с января по август снизился на 31,5 процента. Прямые иностранные инвестиции оценили больше чем в 580 миллиардов юаней (около 81,7 миллиарда долларов). Кроме того, за восемь месяцев в КНР появилось почти 37 тысяч новых компаний с иностранным участием.

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