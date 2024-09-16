Прогноз по росту экономики Китая ухудшили

Goldman Sachs и Citigroup снизили прогноз по росту в ВВП Китая до 4,7 процента

По итогам 2024 года ВВП Китая вырастет только на 4,7 процента, что ниже базового показателя властей страны, составляющего 5 процентов. К такому выводу после слабой статистики за прошлый месяц пришли аналитики Goldman Sachs и Citigroup, сообщает Reuters.

Ранее первый банк ожидал роста на 4,9 процента, а второй — на 4,8 процента. Но теперь обе финансовые организации обратили внимание на более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики и отсутствие стимулирующих мер со стороны Пекина.

В августе объем промышленного производства вырос на 4,5 процента в годовом выражении, в то время как в июле этот показатель составлял 5,1 процента. Розничные продажи увеличились на 2,1 процента против 2,7 процента в июне. Оба результата оказались ниже прогнозов экспертов.

Citigroup оставила в силе свой прогноз на 2025 год, оценив рост ВВП Китая в 4,3 процента, а вот Goldman Sachs опустил его с 4,5 процента до 4,2 процента.

Ранее сообщалось, что с января по август объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая упал на 31,5 процента, до 81,7 миллиарда долларов. На этом фоне с пиковых значений 2021 года китайский фондовый рынок потерял уже более 6,5 триллиона долларов.