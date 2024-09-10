Акции китайских компаний рухнули

Bloomberg: китайский фондовый рынок сократился на $6,5 трлн с пика в 2021 году

С начала сентября основной китайский фондовый индекс CSI 300 рухнул примерно на четыре процента, а с начала года падение составило уже почти семь процентов. По итогам торгов во вторник, 10 сентября, он скорректировался до 3195,76 пункта, что все равно ниже закрытия прошлой недели, пишет Bloomberg.

С момента достижения пика в 2021 году акции компаний КНР потеряли уже 6,5 триллиона долларов стоимости. Эта сумма сравнима с размером всего фондового рынка Японии.

Нынешний год, если тенденция не изменится резко, может закончиться четвертым подряд падением для CSI 300. К настоящему времени индекс находится около уровней начала 2019 года, хотя с того момента бенчмарки Японии, США и Индии удвоились.

Инвесторы выходят из китайских акций в связи с усилением контроля государства над бизнесом, а также рядом проблем, с которыми сталкивается национальная экономика. Кризис в сфере недвижимости снижает ожидание, кроме того, рост геополитической напряженности заставляет выводить деньги в более надежные активы.

Как отмечает агентство, разница в динамике китайского и крупнейших фондовых рынков мира показывает отношение инвесторов к планам председателя КНР Си Цзиньпина по изменению китайской экономики. При этом спад на рынке может дополнительно подорвать доверие потребителей и бизнеса, что приведет к дефляционной спирали.

Государственные банки и фонды тратят десятки миллиардов долларов, чтобы поддержать стоимость акций, но такая политика пока не может переломить тенденцию. Последние экономические данные только усиливают опасения капитала.

Аналитики склоняются к тому, что Китай в 2024 году не сможет достичь цели по росту ВВП на пять процентов. У домохозяйств нет повода наращивать расходы, потому что они ожидают падения цен, а падение корпоративных доходов приведет к увольнениям. При этом Пекин все еще не решается предпринять решительные действия для поддержания спроса.

Месяц назад сообщалось, что Фондовый рынок Китая, второй по величине в мире, столкнулся с рекордным за четыре года падением объемов торгов. Аналитики отмечали, что именно в Китае такое обстоятельство нередко предшествует распродажам.