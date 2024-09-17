Клинтон намекнула на вину Трампа в покушении на него

Клинтон о покушении на Трампа: он злит людей

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, комментируя покушение на экс-президента Дональда Трампа, намекнула на его вину в случившемся. Ее слова приводит The Hill.

Клинтон раскритиковала утверждение Трампа о том, что причиной покушения стала риторика действующего главы государства Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Она отметила, что политик сам «злит людей».

«Если бы он был настоящим лидером, он должен был бы сделать все возможное, чтобы успокоить ситуацию, а не продолжать выставлять напоказ красное мясо, чтобы разозлить людей», — заявила экс-госсекретарь. При этом она подчеркнула, что Трамп является крепкой политической фигурой благодаря тому, что «держит людей в волнении и гневе».

Ранее Трамп заявил, что покушавшийся на его жизнь американец действовал в соответствии с риторикой Байдена и Харрис. Экс-президент напомнил, что политики называли «угрозой демократии».