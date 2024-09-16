Трамп назвал причину второго покушения на него

Трамп заявил, что риторика Байдена и Харрис привела ко второму покушению на него

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что риторика действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис подтолкнула 58-летнего Райана Уэсли Раута совершить покушение на него. Такую причину Трамп назвал в интервью телеканалу Fox News.

«Он верил риторике Байдена и Харрис, и он действовал в соответствии с ней», — сказал бывший президент-республиканец.

По словам Трампа, в особенности ко второму покушению привели заявления Харрис и Байдена о том, что он «является угрозой демократии».

Ранее стали известны подробности покушения на Трампа. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины и агитировал граждан США добровольно вступать в украинский «Иностранный легион».

